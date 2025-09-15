В районе Чек-Пост в Хайфе разметят 1200 "сине-белых" парковок

Муниципалитет Хайфы начинает работу по упорядочиванию и разметке общественной парковки в районе Чек-Пост с целью увеличения оборота транспортных средств и улучшения транспортного потока в районе.

В общей сложности будут помечены около 1200 "сине-белых" (платных) парковочных мест на улицах Яаков Мошали, Гистадрут, Мордехай Маклеф, Шломо Бен-Йосеф, а-Напах, а-Машбир, Баалей а-Млаха, Маркони, Йоханан а-Сандлар, а-Хермеш, Розов Шмуэль, а-Боним а-Хофшиим, Лешем, Элиэзер а-Боне, а-Ашлаг, а-Мосахим, Леон Штейн, а-Корнас и а-Садна.

Параллельно компания "Яфе Ноф" работает над созданием двух управляемых платных парковок на улице а-Ашлаг.