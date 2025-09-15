x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
Экономика

Смотрич: "Я искал женщину на должность директора бюджетного отдела, но не нашел подходящую"

время публикации: 15 сентября 2025 г., 10:03
Yonatan Sindel/Flash90

Выступая на заседании финансовой комиссии Кнессета, министр финансов Бецалель Смотрич впервые высказался по поводу решения комиссии по назначениям отклонить кандидатуру Махарана Фрозенфара на должность директора бюджетного отдела минфина.

По словам Смотрича, он уважает принцип надлежащего представительства [женщин на высших должностях], но хотя он искал женщину на эту должность, не нашел подходящей.

Министр подчеркнул, что комиссия признала пригодность Фрозенфара к занятию этой должности, и что он хотел назначить именно его из-за его глубокого знакомства с оборонным бюджетом (Фрозенфар был экономическим советником начальника генштаба).

Напомним, что с начала каденции Смотрич назначил 8 чиновников высшего звена – исключительно мужчин.

