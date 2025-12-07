Израиль создает зону свободной торговли с Коста-Рикой: отменят пошлины на кофе и какао

В понедельник, 8 декабря, в министерстве экономики и промышленности состоится церемония подписания соглашения о свободной торговле между двумя странами, что должно подстегнуть экспорт из Израиля и открыть доступ израильских компаний к быстро развивающейся экономике Южной Америки.

Благодаря отмене пошлин израильские экспортеры получат значительное конкурентное преимущество на рынке Коста-Рики, где сегодня лишь около 2,5% товарных категорий освобождены от пошлин. После вступления соглашения в силу подавляющее большинство видов израильского экспорта получат льготы, послабления и более широкий доступ на рынок.

Потребители в Израиле выиграют от удешевления импорта из Коста-Рики – в частности, тропических фруктов, орехов, меда, свежих и переработанных овощей, а также сырья для промышленности. Это усилит конкуренцию и расширит ассортимент товаров.

Сегодня объем экспорта из Израиля в Коста-Рику составляет, в среднем, около 32 миллионов долларов в год. После вступления договора в силу ожидается рост этого показателя и увеличение спектра экспортируемых товаров.

В соответствии с условиями соглашения, будут отменены пошлины на экспорт в Коста-Рику удобрений, химикатов и упаковочных материалов для сельского хозяйства, станков и их деталей, оливкового масла, фиников, грейпфрутов и цитрусовых, печенья и т. д. Будут отменены пошлины на импорт в Израиль спаржи, кешью, бразильских орехов, грибов, капусты и сельдерея, пчелиного меда, сушеных ананасов, тропических фруктов, кофе, какао и сахарного тростника.