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Экономика

Российские приложения VK, "Макс", "Одноклассники", Mail.ru и "Дзен" исчезли из Google Play

Россия
Программное обеспечение
Google
время публикации: 16 июля 2026 г., 14:21 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 14:28
Российские приложения VK, "Макс", "Одноклассники", Mail.ru и "Дзен" исчезли из Google Play
AP Photo/Paul Sakuma

Приложения российских сервисов "ВКонтакте" и "Макс" 16 июля исчезли из магазина Google Play. Позднее недоступными для установки оказались также приложения "Одноклассники", "Почта Mail.ru" и "Дзен". Полный перечень удаленных приложений холдинга VK официально пока не опубликован.

В VK подтвердили исчезновение приложений.

Google пока публично не объяснила причины удаления. Оно произошло через три дня после того, как Евросоюз ввел санкции против холдинга VK и ООО "Коммуникационная платформа" – разработчика российского национального мессенджера "Макс". Ограничения были введены в рамках санкционного режима ЕС, связанного с нарушениями прав человека в России.

В июне "Макс", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", "Почта Mail.ru" и другие приложения VK были удалены из App Store. Apple объяснила это необходимостью соблюдать санкционное законодательство.

Экономика
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