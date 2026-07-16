Российские приложения VK, "Макс", "Одноклассники", Mail.ru и "Дзен" исчезли из Google Play

Приложения российских сервисов "ВКонтакте" и "Макс" 16 июля исчезли из магазина Google Play. Позднее недоступными для установки оказались также приложения "Одноклассники", "Почта Mail.ru" и "Дзен". Полный перечень удаленных приложений холдинга VK официально пока не опубликован.

В VK подтвердили исчезновение приложений.

Google пока публично не объяснила причины удаления. Оно произошло через три дня после того, как Евросоюз ввел санкции против холдинга VK и ООО "Коммуникационная платформа" – разработчика российского национального мессенджера "Макс". Ограничения были введены в рамках санкционного режима ЕС, связанного с нарушениями прав человека в России.

В июне "Макс", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", "Почта Mail.ru" и другие приложения VK были удалены из App Store. Apple объяснила это необходимостью соблюдать санкционное законодательство.