Социальные медиа: запреты, страхи диктаторов и "Баба Дуся". Интервью с Петром Осколковым

В последнее время регулярно появляются новости о стремлении властей различных стран ограничить использование социальных сетей. Пока только для детей и подростков. Но и взрослые все чаще отказываются от соцсетей, поскольку поведение некоторых пользователей выходит далеко за рамки норм приличия, принятых в цивилизованном обществе.

Редакция Newsru.co.il обсудила эту тему с исследователем соцсетей, преподавателем Ариэльского университета и руководителем магистерской программы "Коммуникация, публичная дипломатия и борьба с антисемитизмом" доктором Петром Осколковым, который утверждает, что на самом деле ничего принципиально нового с приходом в нашу жизнь соцсетей не произошло.

Беседовала Алина Ребель.

Сегодня социальные сети стали большой частью нашей реальности. Во многом тревожной реальности. Отсюда и постоянные дискуссии о том, как это явление влияет на общество.

Давайте сразу определимся с терминами. Когда мы говорим про ВКонтакте, Facebook, Instagram, TikTok и так далее, правильнее называть их социальными медиа, а не социальными сетями.

Почему?

Потому что социальные сети как явление связи людей друг с другом существуют столько же, сколько существует человеческое общество. И социальные медиа – это лишь одна из форм, один из подтипов социальных сетей и их организации. Социальные сети существовали и организовывались тем или иным способом задолго до того, как возникло такое явление, как социальные медиа. Поэтому, мне кажется, что говорить о каких-то фундаментальных изменениях в обществе в связи с тем, что у социальных сетей появилась новая форма организации, пока что преждевременно.

И тем не менее, они приобрели такой масштаб и такую негативную зачастую окраску, что сегодня все чаще звучат призывы запретить к ним доступ детей. Насколько я знаю, вы против такого запрета. Почему?

Да, уже сейчас в общей сложности есть около двадцати стран, где действуют те или иные ограничения на регистрацию пользователей до определенного возраста. Чаще всего до 13 лет, но в Австралии ограничения распространяются на детей и подростков до шестнадцати, и в Дании склоняются к тому, чтобы ввести такое же ограничение, при этом при согласии родителей или опекунов можно завести аккаунт в тринадцать. Я действительно против всех этих решений. Во-первых, наверное, из-за личного опыта – наше поколение росло с социальными медиа. Конечно, они работали немного по-иному, чем сейчас, но тем не менее. И мне кажется, что в условиях современного общества, где цифровой компонент играет очень важную роль, взросление в социальных медиа – очень важный компонент социализации. И чем раньше оно начнется, тем раньше, возможно, человек даже столкнется там с проблемами, тем в общем-то лучше для его последующей жизни и развития. Эти ограничения мало отличаются от того, что родители детей до определенного возраста решают не пускать играть на улицу. Это сказывается потом на том, насколько успешна вообще социализация человека. Речь о той же самой улице, только цифровой. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать лет – это очень важный этап социализации, и "выключить" человека из цифровой среды в этом возрасте контрпродуктивно. Тем более, что мы с вами понимаем, – запреты будут обходиться и в Австралии, и в Дании, и в других странах. Подростки будут находить способы обойти ограничения, а это означает дополнительные риски, ведь если они будут попадать в социальные медиа, нарушая запреты, то, столкнувшись там с проблемами, они могут опасаться обратиться за помощью. Поэтому мне кажется, что ограничивать не нужно. Нужно объяснять, проводить уроки на эту тему. Сейчас вводят самые разные новые предметы в школе. Почему бы не ввести цифровую грамотность?

Но в последнее время, именно в связи со всякими социальными обстоятельствами, все больше и больше даже взрослых людей ограничивают свое присутствие в социальных сетях, потому что социальные сети стали таким местом, где сформировалась, увы, очень токсичная среда. Почему именно социальные сети концентрируют в себе, с вашей точки зрения, всю эту социальную токсичность? Только ли потому, что всем просто дали возможность писать, что хочется, или потому что таким образом что-то компенсируется в обществе?

Здесь, прежде всего, мы говорим об эффекте так называемой онлайн-дезингибиции. Ингибиция подразумевает, что есть какие-то факторы, ограничивающие наше поведение. В свою очередь, дезингибиция – это процесс или явление, которое эти факторы убирает. И в социальных медиа, которые воспринимаются как нечто менее значимое, чем личное общение лицом к лицу, они уходят на второй, а то и на третий, и на четвертый план. Человеку кажется, что наконец-то можно выложить все, что он думает, без оглядки на ограничения, на авторитеты и запреты. Тем более, что общение в социальных медиа часто создает иллюзию анонимности. Есть множество форумов, мессенджеров, которые приобрели сейчас черты социальных медиа, не подразумевающих регистрацию под реальным именем. Поэтому люди считают, что ответственности за свои слова и действия в социальных медиа они не понесут. На деле, разумеется, они ее могут понести, но эта мысль возникает далеко не всегда.

Хорошо это или плохо для общества, для социума – то, что у людей появился такой инструмент социального взаимодействия?

Мне кажется, сейчас какие-то долгосрочные оценки давать еще рано, потому что бурное развитие социальных медиа происходит в последние 25-30 лет. Хотя на самом деле, если говорить о том, что сегодня в нашем представлении является социальными медиа (Facebook и его аналоги), это всего около 20 лет. Для истории это очень маленький промежуток времени, и сказать однозначно, как это скажется в долгосрочной перспективе на развитие общества, достаточно сложно. В целом, я бы не сказал, что это хорошо или плохо, это просто факт.

Тогда давайте попробуем описать сиюминутную картину. Что сейчас дают и отнимают социальные медиа, с вашей точки зрения?

С одной стороны, они дают много преимуществ с точки зрения общения и нетворкинга, поддержания связей с людьми, с которыми без социальных медиа мы бы давно перестали общаться. С другой стороны, это создает эффект большого социального стресса: во-первых, из-за переизбытка информации человеку становится все труднее концентрироваться на конкретных процессах. А во-вторых, проявляется та самая токсичность, о которой вы говорили, и киберпреступность, конечно. Также пользователи сталкиваются и с другими психологическими негативными эффектами, связанными со страхом чего-то не увидеть, что-то пропустить. Так называемый fear of missing out, то есть FOMO-эффект, он тоже создает достаточно большой стресс для пользователей социальных медиа.

Мир вошел в зону бесконечной турбулентности – социальные взрывы, войны, политическая нестабильность. Социальные медиа увеличивают накал или нет? Или все-таки это преувеличение считать, что если бы не было социальных сетей, то и всего этого было бы меньше. И вторая часть вопроса – страшны ли социальные сети для диктаторов на самом деле?

Мне кажется, страхи диктаторов совершенно не оправданы. Действительно, еще лет пятнадцать назад было распространено мнение, что благодаря социальным медиа могут происходить и быть более успешными всевозможные революции, социальные движения. Особенный энтузиазм был связан с "арабской весной" 2011 года, с протестами в Иране, которые также в большой степени были организованы через социальные медиа, и некоторыми другими достаточно крупномасштабными событиями. Но уже достаточно скоро после 2011-2012 года исследователям стало ясно, что это так не работает. Социальные медиа становятся просто еще одной площадкой для канализации социального протеста, они становятся еще одним местом, где он происходит. Условно говоря, митинг может проходить на улице Каплан и на Площади заложников и в социальных медиа параллельно. Это не значит, что протест станет более эффективным. И более того, государство, естественно, тоже использует социальные медиа для реализации своей повестки: и для пропаганды, и для контрпропаганды, и для дезинформации собственных граждан и граждан других государств. Поэтому социальные медиа, как мне кажется, для авторитарных режимов создают даже больше возможностей, чем рисков.

Но вот, например, когда в Махачкале искали евреев в турбинах самолета, вся эта затея разгорелась в Telegram.

Конкретно этой акции, может быть, и не случилось бы. Но, с другой стороны, если это организовано в Telegram, потому что есть Telegram, то почему в его отсутствие это не могло бы быть организовано через какие-то другие сайты в интернете, через форумы или даже, если убрать интернет, просто путем раздачи листовок или уличной агитации?

То есть скорость передачи информации, которую обеспечивают соцсети, с вашей точки зрения, не влияет на такие мгновенные социальные взрывы?

Скорость влияет на мгновенные социальные взрывы, конечно. Но, во-первых, это не дает нам повода думать, что без них социальные взрывы не произойдут. Сколько тысяч лет они происходили без социальных медиа – почему сейчас мы должны приписать их исключительно социальным медиа? А с другой стороны, да, увеличивается скорость организации протеста, но увеличивается и скорость реакции силовых структур и политической верхушки на эти события.

Я бы сказала, что реакция силовых структур как раз остается весьма стандартной – они часто появляются уже к финалу. Не предотвращают, а разгребают последствия. В социальных медиа зарождаются и крупнейшие социальные движения. Ведь именно с флешмоба там началось движение #metoo. Мне все-таки кажется, что дистанция, которую создают социальные медиа, провоцирует подобные явления.

Да, здесь, пожалуй, соглашусь. Здесь вступает в силу тот самый эффект онлайн-дезингибиции, когда люди чувствуют, что у них нет никаких ограничений, чтобы высказаться, чтобы рассказать о наболевшем. Чтобы написать что-то в социальных медиа, не нужно проходить через различные гейткиперы. То есть в условиях отсутствия социальных медиа людям, которые хотели бы публично рассказать об опыте сексуализированного насилия, нужно было бы пытаться опубликоваться в крупных газетах или "протолкнуть" репортаж на телевидении. Сейчас действительно можно просто написать в социальных медиа, и достаточно большая аудитория это прочитает. В этом смысле я бы не сказал, что социальные медиа спровоцировали такое явление, как #metoo и другие общественные кампании. Но они им действительно помогли, потому что если мы говорим о явлениях, связанных с насилием, с множеством жертв, то рискну предположить, что рано или поздно это бы все равно взорвалось. То есть люди бы все равно об этом начали рассказывать, делиться с другими, их начали бы слушать. Просто с помощью социальных медиа это произошло быстрее и, наверное, более эффективно. Но опять же возникает вопрос, хорошо это или плохо. С моей точки зрения, скорее – хорошо. Если у людей, у которых раньше не было возможности высказаться публично, не было каналов воздействия на тех, кто причинил им зло, то сейчас у них эти каналы появились. Конечно, есть люди, которые злоупотребляют этими каналами, но это происходит с почти любым положительным явлением в обществе. Всегда найдется тот, кто будет его использовать не во благо. Это не значит, что теперь нужно от него отказаться.

Когда в социальных медиа происходит травля родственников заложников, хочется запретить.

Я лично предпочту, чтобы столкновения происходили в социальных медиа, а не на улицах. И в данном случае, если социальные медиа могут сработать как своеобразный клапан безопасности, наверное, даже в этом есть какой-то положительный элемент. Если человек имеет возможность весь свой негатив, всю свою негативную энергию выразить в письменной форме в социальных медиа, то может снизиться вероятность того, что у него в определенный момент возникнет потребность взять автомат или топор и пойти просто на улицу свой негатив выпускать. Сейчас, вроде бы, людей с топорами у нас по улицам бегает гораздо меньше, чем тех, кто ругается в Facebook.

Раньше пространство социальных медиа ощущалось как пространство свободы. Это по-прежнему так?

Если помните, Telegram, принадлежащий Павлу Дурову, – который выступает за абсолютную свободу слова – в 2021 году заблокировал бот так называемого "Умного голосования", чтобы избежать претензий от Роскомнадзора (формально – чтобы соблюсти правила "дней тишины" во время выборов). Так что абсолютно свободного пространства не существует. Администрация любой популярной платформы рано или поздно сталкивается с необходимостью компромисса. Все социальные медиа сегодня существенно усилили контроль за публикуемым контентом. И, естественно, тут же возникло множество так называемых альтернативных платформ. Это целая экосистема социальных медиа, которые изначально строились на принципе отсутствия жесткой или вообще какой-либо модерации. Но в итоге и они столкнулись с ограничениями – им угрожали отказать в хостинге, удалить их из App Store, из Google Play и так далее. И их владельцам пришлось идти на компромиссы.

Еще одна претензия к социальным медиа – лавинообразное распространение ложной информации. Сегодня любой человек может создать канал в Telegram и писать там что угодно, выдавая это за новости. Все-таки это совершенно новое явление, разве нет?

Мне кажется, нет. Раньше были какие-то ключевые средства массовой информации. Условно BBC, CNN, газета "Правда" и так далее. С другой стороны, был какой-нибудь "Районный листок от Бабы Дуси". И человек мог выбирать, верить той информации, которая публикуется в газете "Маарив", или в листке условной "Бабы Дуси". И сейчас пользователь социальных медиа свободен выбирать – верить официальным страницам, респектабельным изданиям, или же прислушиваться к тому, что пишет некий случайный пользователь социальных медиа, не обремененный экспертным знанием. Конечно, нас окружает сейчас большее количество информации, чем это было сто лет назад. Социальные медиа – всего лишь ответ на общие вызовы времени. В процесс производства постправды были и раньше активно включены и те медиа, которые не имеют приставки "социальные". Речь идет и о пропаганде, и о публикации недостоверных сведений, и об утаивании части информации. Это все было и до того, как "Баба Дуся" перестала издавать свой районный листок и стала писать на Facebook.