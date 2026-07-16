Издательство Penguin анонсировало выход книги "Под землей: Архитектура геноцида" британского архитектора и исследователя израильского происхождения Эяля Вейцмана. После начала войны в Газе возглавляемая Вейцманом организация Forensic Architecture заявила, что собирает и анализирует материалы, которые используются в деле ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. В книге автор утверждает, что действия Израиля в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года соответствуют юридическому определению геноцида.

Эяль Вейцман – профессор пространственных и визуальных культур лондонского колледжа Goldsmiths и основатель исследовательской организации Forensic Architecture, которая занимается расследованием предполагаемых военных преступлений и нарушений прав человека с использованием архитектурного анализа, спутниковых снимков, цифрового моделирования и других методов анализа открытых данных.

После начала войны в Газе Forensic Architecture сосредоточилась на документировании действий израильской армии. Организация заявляет, что собранные ею материалы используются в качестве доказательств в деле о предполагаемом геноциде, которое рассматривает Международный суд ООН по иску ЮАР против Израиля.

В книге "Под землей" Вейцман предлагает так называемую "глубокую картографию" сектора Газа – от сети подземных тоннелей до особенностей рельефа, почвы, системы поселений и разделительных сооружений. По мнению автора, именно архитектурный и территориальный анализ позволяет понять механизмы современного конфликта и показать, как военные действия и политика вытеснения населения сделали значительную часть анклава непригодной для жизни.

Основанная Вейцманом исследовательская организация Forensic Architecture изучала применение химического оружия в Сирии, убийство журналиста Джамаля Хашогги, боевые действия в Украине, случаи насилия со стороны полиции в США и другие резонансные события. Материалы организации неоднократно использовались ООН, Международным уголовным судом и правозащитными организациями.

Деятельность Вейцмана остается предметом острых споров. Его сторонники считают, что он создал новый стандарт документирования военных преступлений с использованием современных технологий. Критики, в том числе в Израиле, обвиняют исследователя и его команду в политической ангажированности и систематически предвзятом подходе к оценке действий еврейского государства.

Израиль категорически отвергает обвинения в геноциде, заявляя, что ведет войну против террористической организации ХАМАС, а не против гражданского населения сектора Газы, и действует в соответствии с нормами международного права.

В феврале 2026 года издательство Penguin анонсировало выход книги пожизненно осужденного в Израиле за терроризм Маруана Баргути "Несломленный: в поисках свободы для Палестины".