Банк "Апоалим" подарит клиентам по 500 шекелей

В рамках своих обязательств по передачи части прибыли клиентам банк "Апоалим" объявил о выплате подарка в размере 500 шекелей приблизительно 100 тысячам клиентов.

Право на подарок имеют клиенты, получающие детские пособия на счет в банке "Апоалим", у которых в последнем квартале 2025 года счет одновременно отвечал трем условиям: наличие кредита, ипотеки или ценных бумаг (включая акции банка, полученные в рамках предыдущей акции); средний ежемесячный доход не менее 6000 шекелей, средний ежемесячный расход по банковским кредитным картам - не менее 6 000 шекелей.

Подарок будет автоматически зачислен на банковский депозит под ставку Prime минус 2% (3,5% годовых на сегодняшний день) с ежемесячными окнами для вывода денег и опцией довнесения средств на тех же условиях.

Напомним, что в 2025 году в рамках тех же обязательств банк раздавал клиентам собственные акции на сумму приблизительно 300 шекелей.