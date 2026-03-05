Банк "Апоалим" отчитался о рекордной прибыли за 2025 год

Банк "Апоалим" опубликовал итоговый финансовый отчет за 2025 год, сообщив о 9,8 миллиарда шекелей чистой прибыли, на 28% больше, чем в 2024 году.

Рентабельность капитала составила 15,9%, увеличившись на 2,1% по сравнению с 2024 годом.

Совет директоров банка объявил о выплате дивидендов за четвертый квартал 2025 года в размере 1,24 млрд шекелей: 991 млн шекелей будут выплачены акционерам в денежной форме, остаток пойдет на программу обратного выкупа акций банка.