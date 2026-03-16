По требованию Вашингтона: стриминговые компании не обяжут вкладываться в израильское кино

Министр связи Израиля Шломо Караи объявил на заседании комиссии Кнессета по вопросам связи, что продвигаемый его ведомством новый закон о вещании не будет включать требования к глобальным стриминговым компаниям вкладывать средства в местную кино и телеиндустрию.

По словам Караи, хотя "наша профессиональная позиция остается неизменной: это должно быть закреплено в законе, однако есть политическое решение премьер-министра, и было принято решение полностью от этого отказаться".

"Я пытался договориться со всеми структурами в канцелярии премьер-министра, а также с американским посольством, но однозначный ответ таков: требование убрать это условие поступило от президента Соединённых Штатов".

В настоящее время работающие в Израиле международные стриминговые компании (Netflix, Disney, Apple, HBO и Amazon) не обязаны по закону инвестировать в оригинальный израильский контент, в отличие от израильских контентных провайдеров, на часть из которых такая обязанность распространяется.

Введение требования об инвестициях в оригинальный израильский контент является одним из ключевых вопросов для израильской контент-индустрии и имеет существенные последствия для сотен работников отрасли.

В последние годы в Израиле фиксируется резкий спад в производстве оригинального контента. Все меньше местных сериалов производится HOT и yes, поскольку их обязательства по инвестированию в местное производство привязаны исключительно к доходам от кабельных и спутниковых подписок (8%). При этом "Селком" и "Партнер" не обязаны инвестировать в оригинальный израильский контент вовсе.

Коммерческие телеканалы сегодня обязаны направлять 15% своих доходов от предоставления контента на производство местных программ.

Новый закон о вещании должен был обязать всех участников стримингового рынка в Израиле вкладывать в местный контент 6,5% от совокупных доходов в стране вне зависимости от того, ведется ли вещание по кабелю, спутнику или через интернет.