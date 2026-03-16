Минобороны дало принципиальное согласие на приватизацию "Авиационной промышленности" и "Рафаэля"

Министр обороны Исраэль Кац, генеральный директор министерства Амир Барам и ответственный за внутреннюю безопасность в министерстве обороны Юваль Шимони приняли принципиальное решение разрешить частичную приватизацию двух государственных оборонных концернов – "Авиационной промышленности" и "Рафаэля".

Руководство министерства решило воспользоваться конъюнктурой, когда обе компании находятся на историческом пике продаж и прибылей, и когда спрос на оборонную продукцию продолжает расти.

На текущий момент в министерстве оценивают стоимость "Авиационной промышленности" в 100 миллиардов шекелей, а "Рафаэля" – в 50-60 миллиардов шекелей.

По условиям министерства, на биржу будут выпущены не более 30% акций каждого концерна. Первичное размещение обоих концернов будет проводиться одновременно и исключительно на Тель-Авивской бирже ценных бумаг. Средства, которые поступят от приватизации (45-50 миллиардов шекелей), пополнят оборонный бюджет на ближайшее десятилетие.