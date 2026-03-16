"Ракевет Исраэль" перейдет на круглосуточную работу на основных линиях
время публикации: 16 марта 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 12:32
По указанию министра транспорта Мири Регев, начиная с ночи на вторник Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" будет осуществлять круглосуточное движение поездов на основных линиях между Беэр-Шевой, Иерусалимом, Тель-Авивом и Хайфой.
Поезда будут ездить с частотой один поезд в час в каждом направлении, чтобы помочь добраться работникам жизненно важных отраслей, сил безопасности и населению страны в период войны "Рычание льва".
Параллельно с этим на протяжении всей ночи будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы между станциями "Хайфа Хоф а-Кармель" и "Нагария".
