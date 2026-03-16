Закон, призванный сохранить деятельность хайтек-компаний в Израиле, утвержден к итоговому чтению

Финансовая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, согласно которому государство будет стимулировать хайтек-компании за сохранение исследований и разработок в Израиле.

Законопроект является частью приведения налоговой политики Израиля в соответствие с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития, в рамках которой вводится минимальная налоговая ставка для глобальных корпораций в размере 15%.

Повышение налогов вступило в силу 1 января и должно приносить государственной казне не менее 3 млрд шекелей в год.

В Израиле насчитывается 90-100 глобальных корпораций, подпадающих под его действие, начиная с Intel и Nvidia. Часть из них до сих пор платила налог по особо низкой ставке 5%-6% в рамках закона о капитальных инвестициях.

Поскольку государство было вынуждено повысить налог для этих компаний, оно искало иные способы обеспечить им привлекательную деловую среду в Израиле.

Поскольку требования OECD не допускают прямой прямой связи между двумя программами (повышением налогов и стимулирующей программой), правительство разработало схему предусматривает предоставления налоговых кредитов на расходы в сфере исследований и разработок (НИОКР). В отличие от других стран, было решено не ограничивать эти расходы - с целью стимулировать НИОКР в том числе в крупных компаниях. Кроме того, убыточные компании, которые не могут воспользоваться налоговыми кредитами, смогут конвертировать их в гранты спустя несколько лет.

Программа рассчитана на компании с годовым оборотом свыше 100 млн шекелей, основная деятельность которых связана с НИОКР, и штат которых в течение последних трех лет в среднем составлял не менее 200 сотрудников в год, а в каждом отдельном году – не менее 150 сотрудников.

При этом стимулирование будет зависеть от географического расположения израильских офисов компании. Компании в центре страны получат льготу около 3%; компании периферии и крупнейшие корпорации (с выручкой свыше 10 млрд шекелей) получат льготу в 25%. Сверх определенного порога расходов на НИОКР (1,05 млрд шекелей) компании получат льготы в 4% и 30% соответственно.

Промышленные предприятия, прежде пользовавшиеся пониженными ставками, теперь не смогут воспользоваться льготами, если только они не расположены на периферии. Для промышленных компаний, не относящихся к хайтеку и не находящихся на периферии, министерство экономики должно разработать отдельную программу поддержки в условиях повышения налоговых ставок.