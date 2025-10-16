США конфисковали $14 млрд в криптовалюте у мошенников из Камбоджи, создавших "трудовые лагеря"

Власти США конфисковали более 14 миллиардов долларов в криптовалюте у камбоджийского холдинга Prince Holding Group, и предъявили обвинения в мошенничестве его основателю Чэню Чжи (38 лет).

Согласно обвинительному заключению, Чэнь Чжи и его неназванные сообщники обманывали потенциальных инвесторов и использовали прибыль для покупки яхт, частных самолётов и даже картины Пикассо.

Наряду с обвинительным заключением власти США и Великобритании ввели санкции против холдинга, а минфин США включил его в список "международных преступных организаций".

Сам Чэнь, уроженец Китая, также известный как "Винсент", всё ещё остаётся на свободе. Ранее он служил советником премьер-министра Камбоджи Хун Манета.

По словам заместителя генерального прокурора США Джона Айзенберга, Чэнь был "мозгом этой огромной мошеннической империи", использовавшей для реализации своих планов принудительный труд и насилие.

Из обвинительного заключения следует, что группа создала в Камбодже по меньшей мере десять комплексов, содержавшиеся в которых работники (в том числе похищенные мигранты), были вынуждены связываться с жертвами через социальные сети, завоёвывать их доверие и получать от них переводы криптовалюты под предлогом прибыльных инвестиций.

На самом деле деньги переводились в другие предприятия группы и подставные компании и использовались для финансирования роскошных перелётов, часов, вилл, редких произведений искусства.

Эти комплексы в обвинительном заключении описывались как "трудовые лагеря" с общежитиями, окружёнными заборами из колючей проволоки, и автоматизированными call-центрами с сотнями телефонов, управляющих десятками тысяч поддельных профилей.

По данным американского минфина, работники содержались в изоляции, часто подвергались избиениям и были лишены средств связи после того, как их завербовали на технологические должности.

По оценкам ООН, в 2023 году около 100 тысяч человек в Камбодже, 120 тысяч в Мьянме и десятки тысяч в Таиланде, Лаосе и на Филиппинах были вынуждены участвовать в онлайн-мошенничестве.

В 2024 году граждане США перевели мошенникам, базирующимся в Юго-Восточной Азии, по меньшей мере 10 миллиардов долларов, на 66% больше, чем в 2023 году. Холдинг Чэня считается "доминирующим игроком" в этой сфере.