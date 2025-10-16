Бундесвер покупает десантируемые израильские внедорожники Zibar

Армия Германии намерена подписать договор о покупке для подразделений специального назначения 200 внедорожников израильской разработки Zibar.

Транспортные средства, основанные на израильских моделях, будут поставлены компанией FTS (Flensburg Technology Systems), которая является совместным предприятием германской компании FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и израильского государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" (IAI).

В общей сложности за семь лет планируется поставка 150 легких десантируемых боевых машин и 50 машин поддержки.

В борьбе за контракт израильская модель выиграла борьбу у нидерландской компании Defenture и германской компании ACS (Armored Car Systems).

Заказанные внедорожники основаны на семействе Zibar "Авиационной промышленности", и в частности на версии ZD, которая находится на вооружении ЦАХАЛа и была протестирована в боевых условиях.

Германская версия десантируемого внедорожника, EGF, будет включать три сиденья с электронной турелью, которая позволит устанавливать различные виды вооружения, включая средний пулемет калибра 12,7 мм, легкий пулемет типа MG6 или автоматический гранатомет. В отличие от этого, машина поддержки (UstgFzg) будет оснащена только двумя сиденьями и не будет иметь основной огневой позиции.