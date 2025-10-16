x
16 октября 2025
Экономика

Google предлагает студентам бесплатную годовую подписку на Google AI Pro

ИИ
Google
Высшее образование
время публикации: 16 октября 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 07:40
Google предлагает студентам бесплатную годовую подписку на Google AI Pro
AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Компания Google открыла для студентов вузов старше 18 лет возможность бесплатной годовой подписки на сервис Google AI Pro.

Подписка дает расширенный доступ к чат-боту Gemini 2.5 Pro, расширенный доступ к функции углубленного исследования, к помощнику NotebookLM, к сервису Veo 3, превращающему текст или картинку в видео и к сервису Nano Banana для редактирования изображений.

Кроме того, подписчики получают доступ к хранилищу объемом 2 терабайта для всех проектов, фотографий в Google Photos, Drive и Gmail.

Зарегистрироваться бесплатно можно будет до 12 декабря.

Экономика
