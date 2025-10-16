Google предлагает студентам бесплатную годовую подписку на Google AI Pro

Компания Google открыла для студентов вузов старше 18 лет возможность бесплатной годовой подписки на сервис Google AI Pro.

Подписка дает расширенный доступ к чат-боту Gemini 2.5 Pro, расширенный доступ к функции углубленного исследования, к помощнику NotebookLM, к сервису Veo 3, превращающему текст или картинку в видео и к сервису Nano Banana для редактирования изображений.

Кроме того, подписчики получают доступ к хранилищу объемом 2 терабайта для всех проектов, фотографий в Google Photos, Drive и Gmail.

Зарегистрироваться бесплатно можно будет до 12 декабря.