Google предлагает студентам бесплатную годовую подписку на Google AI Pro
время публикации: 16 октября 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 07:40
Компания Google открыла для студентов вузов старше 18 лет возможность бесплатной годовой подписки на сервис Google AI Pro.
Подписка дает расширенный доступ к чат-боту Gemini 2.5 Pro, расширенный доступ к функции углубленного исследования, к помощнику NotebookLM, к сервису Veo 3, превращающему текст или картинку в видео и к сервису Nano Banana для редактирования изображений.
Кроме того, подписчики получают доступ к хранилищу объемом 2 терабайта для всех проектов, фотографий в Google Photos, Drive и Gmail.
Зарегистрироваться бесплатно можно будет до 12 декабря.