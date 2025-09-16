Главный аудитор минфина: ИИ-технологии позволят заменить треть госслужащих

Главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг, выступая на проводившемся в департаменте аудита в минфине мероприятии, заявил, что революция искусственного интеллекта приведет к сокращению аппарата государственной службы на треть.

Ротенберг подчеркнул, что говорит не об учителях или врачах, а об административном аппарате, который составляет на текущий момент около 60 тысяч человек.