Израильская компания Fiverr увольняет 250 сотрудников: "ИИ-революция требует рестарта"

Израильская компания Fiverr, разработавшая платформу для соединения фрилансеров с клиентами по всему миру, объявила об увольнении 250 сотрудников, составляющих около трети ее штата.

Сокращение штата обусловлено активным внедрением компанией в свои процессы ИИ-технологий.

По словам основателя и гендиректора компании Михи Кауфмана, "скорость, с которой технология меняется, и возможности, которые она предоставляет, поразительны и требуют нового мышления и большей скорости, чтобы оставаться впереди, и такие изменения требует болезненной перезагрузки".