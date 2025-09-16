x
16 сентября 2025
На юбилее ЯМАМ Бен-Гвир призвал министров "пожертвовать кто сколько может" из бюджетов министерств

время публикации: 16 сентября 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 09:03
Фото: Коби Гидеон, GPO

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, продолжающий конфликтовать с министром финансов Бецалелем Смотричем, решил пополнить бюджет своего ведомства нестандартным способом.

На заседании правительства, проводившемся на базе спецназа полиции ЯМАМ в честь его 50-летнего юбилея, Бен-Гвир призвал министров пожертвовать, "кто сколько готов дать, как в синагоге".

Как сообщает портал Walla, министры просвещения, строительства, транспорта и еврейского наследия выделили по три миллиона шекелей, министр экологии - миллион, министр энергетики - два, министр социального равенства – по миллиону шекелей в течение трех лет.

Согласно порталу, присутствовавший на мероприятии референт министерства финансов разъяснил министрам, что подобный "сбор пожертвований" не является законной бюджетной процедурой.

