Экономика

Китай объявил, что NVIDIA, купив израильский Mellanox, нарушила антимонопольные законы

ИИ
Китай
Полупроводники
время публикации: 16 сентября 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 07:05
Китай объявил, что NVIDIA, купив израильский Mellanox, нарушила антимонопольные законы
Flash90

Китайское государственное управление по регулированию рынка (SAMR) объявил в понедельник, 15 сентября, что предварительное расследование выявило нарушение NVIDIA антимонопольного законодательства КНР при приобретении израильской компании Mellanox в 2020 году.

Китай начал расследование против NVIDIA по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства в декабре 2024 года на фоне ограничений, введенных Вашингтоном в отношении китайской отрасли полупроводников.

В сообщении SAMR не указывается, как именно NVIDIA нарушила закон. Согласно китайскому антимонопольному законодательству, компании могут столкнуться со штрафами в размере от 1% до 10% от доходов предыдущего года. Продажи NVIDIA в КНР в прошлом году составили 17 миллиардов долларов, что составляет 13% от ее глобальной выручки.

Представители корпорации сообщили, что "NVIDIA соблюдает закон во всех отношениях и продолжит сотрудничать со всеми соответствующими государственными органами".

Когда Nvidia сделала предложение о покупке израильской Mellanox за 6,9 миллиарда долларов в 2019 году, существовали опасения, что Пекин может заблокировать сделку из-за эскалации торговой напряженности между США и Китаем. Однако Пекин одобрил приобретение в 2020 году при множественных условиях.

Решения Mellanox, известные оптимизацией потока данных к чипам и дата-центрам, стали неотъемлемой частью стратегии Nvidia, повышая эффективность и конкурентоспособность в управлении нагрузкой и доступе к данным.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
