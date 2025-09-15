Новый израильский цифровой банк начнет работать с января 2026 года

Банк будет предлагать свои услуги общественности с начала 2026 года, при этом на первом этапе стать его клиентом можно будет только получив приглашение от существующих клиентов.

Руководство банка обещает полное (пожизненное) отсутствие комиссии за ведение текущего счета, и одинаковую ставку по депозитам вне зависимости от вложенной суммы. Кроме того, банк обещает делиться с клиентами половиной (50%) доходов, которые он генерирует.

Согласно руководству, банковская система "Эш" была полностью создана с нуля его сестринской компанией ESH OS. Полная автоматизация банковских процедур позволила снизить эксплуатационные расходы банка до минимума. Весь штат банка будет составлять около 70 человек.

Следует отметить, что банк "Эш" не будет предоставлять весь спектр банковских услуг. В нем нельзя будет взять ипотечную ссуду, и в нем нельзя будет вести операции с ценными бумагами. Также в банке нельзя будет уйти в овердрафт. Вместо этого клиенту будет предложено оформить ссуду.

Банк подключен к системе международных банковских платежей SWIFT и будет эмитировать кредитные карты Mastercard.