Снижение котировок на Тель-Авивской бирже на фоне речи Нетаниягу

Торги на Тель-Авивской бирже ценных бумаг открылись во вторник, 16 сентября, существенным падением котировок.

В начале торгов индекс ТА-35 потерял 2,1% стоимости, продолжив тенденцию, начавшуюся после выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу об угрозе международной изоляции израильской экономики.

Однако в последующие часы падения котировок смягчились и на текущий момент снижение ТА-35 и ТА-125 составляет около 1% по сравнению с завершением предыдущего дня торгов.