Снижение котировок на Тель-Авивской бирже на фоне речи Нетаниягу
время публикации: 16 сентября 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 11:56
Торги на Тель-Авивской бирже ценных бумаг открылись во вторник, 16 сентября, существенным падением котировок.
В начале торгов индекс ТА-35 потерял 2,1% стоимости, продолжив тенденцию, начавшуюся после выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу об угрозе международной изоляции израильской экономики.
Однако в последующие часы падения котировок смягчились и на текущий момент снижение ТА-35 и ТА-125 составляет около 1% по сравнению с завершением предыдущего дня торгов.