Регев обещает пустить Uber в Израиль, таксисты угрожают оставить ее вне "Ликуда"

Министр транспорта Мири Регев объявила в эфире телеканала "Кан 11" о намерении дать компании Uber разрешение на работу в Израиле.

По словам министра, организационная работа по согласованию этого шага с министерством финансов и таксистами началась несколько месяцев назад. Вместе с тем, Регев подчеркнула, что для того, чтобы разрешить Uber работать в Израиле, ей не требуется разрешения таксистов: "Вопрос не в том, будет ли Uber в Израиле. Этот вопрос уже решен. Вопрос, как именно это будет сделано".

Протест таксистов, долгое время блокировавших приход Uber в Израиль путем активного участия в праймериз партии "Ликуд", Регев сравнила с действиями израильских авиакомпаний, пытающихся не допустить прихода в Израиль венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air.

Руководство объединения таксистов заявило, что открытие рынка для Uber приведет к "войне". Председатель объединения Кфир Бен-Зино обещал, что после праймериз в "Ликуде", которые состоятся в ближайшее время, она уже не будет министром транспорта.