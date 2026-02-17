Отменив покупку израильских ракет, Испания купила их же у германской "дочки"

Летом 2025 года правительство Испании объявило об отмене крупной сделки по закупке 168 пусковых установок и 1680 противотанковых ракет Spike LR2 производства израильского концерна "Рафаэль".

Сделка стоимостью 287,5 млн евро должна была пополнить ракетный арсенал испанской армии, которая, как и большинство армий NATO, уже давно использует эту израильскую ракету.

Министр обороны Испании Амфаро Валькарсе объявила тогда о программе "технологического отмежевания" от Израиля в рамках антиизраильских санкций из-за гуманитарной ситуации в Газе.

Министерство обороны Испании пообещало в кратчайшие сроки найти решение для перевооружения армии в рамках обязательств страны перед NATO. Полгода спустя выяснилось, что "решением" стала покупка ракет MELLS, которые являются не чем иным, как ракетами Spike, но производимые в Германии совместным предприятием Eurospike, принадлежащим германским компаниям Rheinmetall и Diehl и израильскому концерну "Рафаэль".