Утверждено создание базы кредитных данных для малого и среднего бизнеса

В ночь с четверга на пятницу на пленарном заседании Кнессета депутаты утвердили в итоговом чтении Закон о создании базы кредитных данных для малого и среднего бизнеса.

Создание этой базы должно было быть утверждено еще весной в рамках Закона о государственном регулировании. Тогда Банк Израиля называл его самой важной реформой. Однако по настоянию юридического советника Кнессета Сагит Афик он был исключен из Закона о госрегулировании и рассматривался отдельно.

В Банке Израиля заявили, что "создание базы данных будет способствовать сокращению информационного разрыва между малыми и средними предприятиями и поставщиками кредита, усилит конкуренцию на рынке кредитования для этих предприятий и улучшит их доступ к кредитным ресурсам".

По оценкам минфина, "данный шаг, как ожидается, обеспечит экономию не менее 1,5 миллиарда шекелей в год для малых и средних предприятий и снижение процентной ставки по их кредитам как минимум на 1%".

На текущий момент малые и средние предприятия фактически являются заложниками банков, в которых ведется их счет. База кредитных данных позволит бизнесам, в зависимости от ситуации, или снизить стоимость кредитования, или вообще получить доступ к этому рынку, поскольку займодатели получат инструменты для оценки рисков.

Предложение о создании реестра кредитных данных для бизнеса возникло на фоне успеха создания реестра кредитных данных для физических лиц в 2019 году. Этот реестр произвел революцию в сфере потребительского кредитования и считается главной причиной появления хоть какой-то конкуренции в этой области.

Так, доля банков на рынке потребительских кредитов снизилась примерно с 88% в 2020 году до 79% в 2023-м (65% без учета ипотеки). Одновременно выросла доля их конкурентов — небанковских кредитных организаций (10%) и компаний-эмитентов кредитных карт (6,5%).