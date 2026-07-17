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Экономика

"Исрамко" подписала предварительный договор об экспорте в Египет газа на сумму до $20 млрд

Нефть и газ
Импорт и экспорт
Египет
время публикации: 17 июля 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 10:31
"Исрамко" подписала предварительный договор об экспорте в Египет газа на сумму до $20 млрд
Moshe Shai/FLASH90

Компания "Исрамко" уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу о подписании необязывающего меморандума о взаимопонимании на продажу 80 миллиардов кубометров природного газа из месторождения "Тамар" клиенту в Египте.

"Исрамко" – один из партнеров консорциума "Тамар". К ней присоединилась и эмиратская компания Mubadala. Остальные партнеры – Chevron, "Дор" и Аарон Френкель – пока не сообщали о намерении присоединиться к сделке.

В случае, если к сделке присоединятся все партнеры, ее стоимость составит 20 миллиардов долларов.

Следует подчеркнуть, что сделка потребует разрешения государственного регулятора.

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