"Исрамко" подписала предварительный договор об экспорте в Египет газа на сумму до $20 млрд

Компания "Исрамко" уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу о подписании необязывающего меморандума о взаимопонимании на продажу 80 миллиардов кубометров природного газа из месторождения "Тамар" клиенту в Египте.

"Исрамко" – один из партнеров консорциума "Тамар". К ней присоединилась и эмиратская компания Mubadala. Остальные партнеры – Chevron, "Дор" и Аарон Френкель – пока не сообщали о намерении присоединиться к сделке.

В случае, если к сделке присоединятся все партнеры, ее стоимость составит 20 миллиардов долларов.

Следует подчеркнуть, что сделка потребует разрешения государственного регулятора.