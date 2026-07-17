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Ближний Восток

КСИР утверждает, что атаковал американскую базу в Сирии

США
Сирия
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 17 июля 2026 г., 09:12 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 09:14
КСИР утверждает, что атаковал американскую базу в Сирии
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Полугосударственное иранское информационное агентство "Тасним" опубликовало сообщение Корпуса стражей Исламской революции, согласно которому им был нанесен удар по американской базе Ат-Танф в Сирии в качестве мести за гибель иранских военных в Ираншехре.

Ат-Танф долгие годы был местом расположения американской военной базы, однако американские войска официально покинули ее и передали сирийской армии еще в феврале 2026 года.

Сирийские власти также не сообщали о каких-либо ударах по своей территории.

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Американские войска покинули базу "Ат-Танф" в Сирии