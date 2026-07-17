КСИР утверждает, что атаковал американскую базу в Сирии

Полугосударственное иранское информационное агентство "Тасним" опубликовало сообщение Корпуса стражей Исламской революции, согласно которому им был нанесен удар по американской базе Ат-Танф в Сирии в качестве мести за гибель иранских военных в Ираншехре.

Ат-Танф долгие годы был местом расположения американской военной базы, однако американские войска официально покинули ее и передали сирийской армии еще в феврале 2026 года.

Сирийские власти также не сообщали о каких-либо ударах по своей территории.