Вузы Чечни и Иордании будут вместе готовить методички по исламскому банкингу для российского рынка

Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова и Иорданский университет в Аммане договорились о совместных исследованиях в сфере исламского банкинга, сообщает ТАСС.

Соглашение было достигнуто на полях Третьего форума почетных профессоров Иорданского университета в Аммане, в котором принимали участие представители 17 стран.

Стороны намерены совместно изучать исламский банкинг, финансовое регулирование и стандартизацию соответствующих продуктов, готовить научные публикации и разрабатывать сетевые образовательные программы.

Отдельным направлением станет подготовка методических предложений по развитию исламских финансовых продуктов на российском рынке с использованием иорданского и международного опыта и российской практики партнерского финансирования.