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Экономика

Вузы Чечни и Иордании будут вместе готовить методички по исламскому банкингу для российского рынка

Финансы
Россия
Иордания
Ислам
время публикации: 16 июля 2026 г., 22:53 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 23:05
Вузы Чечни и Иордании будут вместе готовить методички по исламскому банкингу для российского рынка
ChatGPT

Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова и Иорданский университет в Аммане договорились о совместных исследованиях в сфере исламского банкинга, сообщает ТАСС.

Соглашение было достигнуто на полях Третьего форума почетных профессоров Иорданского университета в Аммане, в котором принимали участие представители 17 стран.

Стороны намерены совместно изучать исламский банкинг, финансовое регулирование и стандартизацию соответствующих продуктов, готовить научные публикации и разрабатывать сетевые образовательные программы.

Отдельным направлением станет подготовка методических предложений по развитию исламских финансовых продуктов на российском рынке с использованием иорданского и международного опыта и российской практики партнерского финансирования.

Экономика
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