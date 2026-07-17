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Экономика

Утверждена реформа импорта "Что хорошо для США, хорошо для Израиля"

США
Импорт и экспорт
время публикации: 17 июля 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 09:54
Утверждена реформа импорта "Что хорошо для США, хорошо для Израиля"
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении поправку к Закону о стандартах, упрощающую импорт продукции, соответствующей стандартам США.

Законопроект, известный как реформа "Что хорошо для США, хорошо для Израиля", практически полностью аналогичен утвержденной год назад реформе "Что хорошо для ЕС, хорошо для Израиля".

Основное отличие – для импорта по европейскому маршруту место производства товара не имеет значения, если он отвечает стандартам ЕС, тогда как по новому американскому маршруту можно будет импортировать только продукцию, производимую в США.

Поэтому влияние данной реформы на израильский рынок будет менее существенным.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 июня 2026

Реформа "Что хорошо для США – хорошо для Израиля" утверждена к итоговому чтению