Военная прокуратура предъявила обвинение террористу по делу об убийстве Идо Зольдана

Военная прокуратура в Иудее и Самарии передала в военный суд обвинительное заключение против Шади Джумы по делу об убийстве Идо Зольдана, совершенном в ноябре 2007 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Обвиняемый был недавно освобожден из-под стражи Палестинской администрации, где содержался до последнего времени. 26 мая 2026 года его задержали в центре Калькилии в ходе совместной операции ЦАХАЛа, общей службы безопасности (ШАБАК) и подразделения "Гидеоним 33".

Согласно обвинительному заключению, 19 ноября 2007 года Джума вместе с двумя сообщниками подготовил вооруженное нападение на израильтян, передвигавшихся по одной из центральных дорог. После того как они обнаружили автомобиль Идо Зольдана, один из участников группы открыл по нему огонь с близкого расстояния. Зольдан был убит, нападавшие скрылись.

Шади Джуме инкриминируется умышленное причинение смерти, совершенное группой лиц, что соответствует обвинению в убийстве. В ЦАХАЛе отметили, что военная прокуратура поддерживает постоянный контакт с семьей погибшего и обеспечивает реализацию ее прав, предусмотренных законом.