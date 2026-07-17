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Израиль

Военная прокуратура предъявила обвинение террористу по делу об убийстве Идо Зольдана

Судебные решения
Убийства
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
военная прокуратура
время публикации: 17 июля 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 11:26
Военная прокуратура предъявила обвинение террористу по делу об убийстве Идо Зольдана
Пресс-служба полиции Израиля

Военная прокуратура в Иудее и Самарии передала в военный суд обвинительное заключение против Шади Джумы по делу об убийстве Идо Зольдана, совершенном в ноябре 2007 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Обвиняемый был недавно освобожден из-под стражи Палестинской администрации, где содержался до последнего времени. 26 мая 2026 года его задержали в центре Калькилии в ходе совместной операции ЦАХАЛа, общей службы безопасности (ШАБАК) и подразделения "Гидеоним 33".

Согласно обвинительному заключению, 19 ноября 2007 года Джума вместе с двумя сообщниками подготовил вооруженное нападение на израильтян, передвигавшихся по одной из центральных дорог. После того как они обнаружили автомобиль Идо Зольдана, один из участников группы открыл по нему огонь с близкого расстояния. Зольдан был убит, нападавшие скрылись.

Шади Джуме инкриминируется умышленное причинение смерти, совершенное группой лиц, что соответствует обвинению в убийстве. В ЦАХАЛе отметили, что военная прокуратура поддерживает постоянный контакт с семьей погибшего и обеспечивает реализацию ее прав, предусмотренных законом.

Израиль
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