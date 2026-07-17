Поданы обвинения против убийцы Алексея Каменина: соседский конфликт из-за парковки

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 27-летнего Лидора Падлона из Ашкелона: он обвиняется в убийстве своего соседа по дому Алексея Каменина.

По данным обвинительного заключения, 1 июня Алексей Каменин приехал на своем автомобиле на парковку возле дома. Через некоторое время Падлон вышел из здания, подошел к соседу, сидевшему в машине, и между ними завязался разговор.

Они начали спорить, и на определенном этапе Падлон достал нож и несколько раз ударил соседа в верхнюю часть тела. Потерпевший вышел из автомобиля, попытался защититься и оттолкнуть нападавшего, однако тот вновь нанес ему несколько ножевых ранений.

Каменина доставили в больницу "Барзилай" в Ашкелоне в критическом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Лидору Падлону вменяется умышленное убийство. Прокуратура просит продлить срок его содержания под стражей из-за исключительной общественной опасности обвиняемого.