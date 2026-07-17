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Израиль

Кнессет обязал госведомства отправлять голосовые сообщения на "кошерные" телефоны

Связь
Законы
Кнессет
Кашрут
время публикации: 17 июля 2026 г., 10:45 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 10:48
Кнессет обязал госведомства отправлять голосовые сообщения на "кошерные" телефоны
Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет в ночь на 17 июля утвердил во втором и третьем чтениях закон, обязывающий ряд государственных ведомств отправлять записанные голосовые сообщения гражданам, чьи телефоны не принимают SMS.

Требование распространяется на Налоговое управление, Управление регистрации населения и миграции и Службу национального страхования. Электронные уведомления этих ведомств должны дублироваться голосовым сообщением.

Повторно прослушать сообщение можно будет, перезвонив на номер отправителя. Закон также допускает несколько попыток дозвона, чтобы повысить вероятность получения уведомления.

Израиль
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