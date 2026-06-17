Количество зарплат, необходимых для покупки жилья в Израиле, немного уменьшилось

В конце 2025 года на покупку среднестатистической квартиры в Израиле требовалось 157 средних зарплат, на 3 зарплаты меньше, чем в 2024 году, однако все еще почти вдвое больше, чем в 2007 году, до начала стремительного роста цен на недвижимость.

Эти цифры были обнародованы на прошедшей в Тель-Авивском университете конференции по вопросам недвижимости, организованной институтом "Эльров"

Незначительное снижение количества зарплат, требуемых для покупки квартиры, обусловлено снижением цен на жилье за последний год и ростом средней зарплаты.

При этом разрыв между различными группами населения остается значительным. Если домохозяйству из верхних пяти децилей требуется в среднем 92 зарплаты, то домохозяйству из нижних пяти децилей – 211 зарплат