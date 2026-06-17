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Экономика

Western Union покупает израильскую финтех-компанию GMT за 200 млн шекелей

Финтек
время публикации: 17 июня 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 07:06
Western Union покупает израильскую финтех-компанию GMT за 200 млн шекелей
AP / Mark Lennihan

Американская транснациональная корпорация Western Union объявила о покупке 100% акций израильской финтех-компании GMT за 200 миллионов шекелей.

Компания, основанная в 2001 году, базируется в районе Рамат а-Хаяль в Тель-Авиве и располагает широкой сетью отделений по всей стране, а также цифровыми платформами. Она специализируется на международных денежных переводах и передовых платежных решениях для израильтян, трудовых мигрантов и их работодателей. Компания работает на основании лицензии Управления по ценным бумагам и имеет банковский идентификационный код (69), присвоенный Банком Израиля.

После завершения сделки GMT войдёт в состав Western Union, однако, по ожиданиям, сохранит узнаваемый израильский бренд. Генеральный директор компании Эран Срук продолжит руководить деятельностью и после слияния. В рамках сделки Western Union планирует внедрить по всему миру уникальные технологии, разработанные GMT в Израиле.

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