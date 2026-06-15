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США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен привести к окончанию войны

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 15 июня 2026 г., 19:17 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 19:27
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен привести к окончанию войны
AP Photo/Isabel Infantes

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф подписали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник.

По данным CNN, церемония подписания проходила в формате видеоконференции. Представители двух стран поставили под документом электронные подписи.

Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня.

По словам американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, судоходство в Ормузском проливе уже начинает восстанавливаться и будет постепенно наращиваться, хотя до полного возвращения к норме пройдет не менее двух недель.

Джей Ди Вэнс в интервью американским CBS заявил, что подписание меморандума не приведет к разморозке иранских активов, однако иранцы "могут получить доступ" к фонду восстановления в размере 300 миллиардов долларов, который, по его словам, будет сформирован странами Персидского залива, но при условии выполнения Ираном взятых на себя обязательств.

Соглашение стало крупнейшим дипломатическим прорывом с начала конфликта, однако его реализация может быть осложнена ситуацией в Ливане, а переговоры по иранской ядерной программе пока отложены.

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