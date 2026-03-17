"Лобби 99": розничные сети повышают базовые цены, чтобы продавать "со скидкой"

Потребительская организация "Лобби 99" провела проверку сравнения каталожных цен товаров за декабрь 2025 года с текущими каталожными ценами товаров в розничных сетях и с предлагаемыми в рамках мероприятий скидками.

Проверка показала активное использование розничными сетями схемы, при которой каталожная цена товаров была резко повышена без существенной причины, и на подорожавший товар клиентам предлагается скидка. Причем нередко даже со скидкой товар остается дороже чем по старой каталожной цене.

Среди приведенных "Лобби 99" примеров – рис под торговой маркой "Шуферсаль", подорожавший с 7,90 шекеля в декабре 14,90 шекеля в марте и продающийся по акции две упаковки за 20 шекелей, то есть 10 шекелей за штуку, творог «Пиреос» от "Тнувы" который в декабре продавался в "Йохананов" по полной цене 12,9 шекеля, а в марте продается со скидкой за 15 шекелей при каталожной цене 16,5 шекелей.

В общей сложности в сети "Рами Леви" сотрудники организации выявили 228 случаев "псевдоакций", в "Шуферсале" - 365 случаев, в "Йохананоф" – 496 случаев.