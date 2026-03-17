Технологические гиганты договорились о совместной борьбе с онлайн-мошенничеством

Одиннадцать крупных технологических и розничных компаний подписали новое соглашение об обмене данными о злоупотреблениях их сервисами с мошенническими целями.

Договор подписан корпорациями Google, Microsoft, LinkedIn, Meta, Amazon, OpenAI, Adobe, Pinterest, Target, Levi Strauss & Co. и Match Group - владелец Tinder и Hinge накануне Глобального саммита ООН по борьбе с мошенничеством, который пройдет в Австрии.

Соглашение призвано "установить ожидания относительно того, как подписанты будут взаимодействовать между собой для противодействия мошенникам", а также "обеспечить единую отраслевую реакцию совместно с правительствами, правоохранительными органами, НКО и другими структурами, занятыми борьбой с мошенничеством".

В рамках соглашения компании обязуются расширить обмен информацией с отраслевыми партнерами и правоохранительными органами о транснациональных преступных сетях, а также делиться передовым опытом выявления и предотвращения мошенничества на международных площадках; внедрять новые защитные инструменты, включая системы ИИ, для более оперативного обнаружения мошенничества и введения новых функций безопасности для пользователей; ужесточить верификацию финансовых транзакций на своих платформах; обеспечить удобные каналы для жалоб на мошенников и призвать правительства официально объявить борьбу с мошенничеством национальным приоритетом.

При этом следует подчеркнуть, что соглашение носит добровольный характер, и никаких санкций за его несоблюдение не предусмотрено.