17 марта 2026
последняя новость: 12:46
17 марта 2026
|
17 марта 2026
|
последняя новость: 12:46
Экономика

Шри-Ланка объявила лишний выходной для экономии топлива

Нефть и газ
время публикации: 17 марта 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 12:46
Шри-Ланка объявила лишний выходной для экономии топлива
AP Photo/Eranga Jayawardena

Правительство Шри-Ланки объявило среду выходным днем для государственных учреждений в целях экономии топлива на фоне возможной нехватки из-за кризиса в Ормузском проливе.

Почти 90% всей нефти и газа, идущего через Ормузский пролив, уходит в Азию.

"Мы должны готовиться к худшему, но надеяться на лучшее", – заявил президент Ануру Кумара Диссанаяке на экстренном совещании с высокопоставленными чиновниками в понедельник.

Следует отметить, что другие страны Азии также постепенно принимают меры по сокращению потребления топлива.

В Таиланде правительство призывает граждан переходить с деловых костюмов на футболки с коротким рукавом, чтобы снизить зависимость от кондиционирования воздуха. В Мьянме частные автомобили могут выезжать только через день – в зависимости от чётности или нечётности номерного знака. Бангладеш перенёс начало праздника Рамадан в университетах и ввёл плановые отключения электричества по всей стране. На Филиппинах ряд государственных ведомств обязал сотрудников работать из дома как минимум один день в неделю. Правительство Вьетнама обратилось к людям с призывом "пересесть на велосипеды, практиковать совместные поездки, пользоваться общественным транспортом" и "ограничить использование личных автомобилей там, где это не является необходимостью".

Экономика
