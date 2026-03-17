Нидерланды заказали новую партию израильских противотанковых ракет

В то время, как Нидерланды запретили поставку оружия Израилю, министерство обороны в Гааге подписало договор о покупке у израильского оборонного концерна "Рафаэль" новой партии противотанковых ракет Spike LR2 и запчастей к ним.

Официальное уведомление о заключении сделки не раскрывает ни объёмов поставки, ни сроков, ни общей стоимости контракта.

Предполагается, что ракеты Spike предназначены для интеграции в новый парк бронетехники нидерландской армии, включая основной боевой танк Leopard 2A8 и боевую машину пехоты CV9035, в рамках масштабной программы модернизации.

В сентябре 2024 года сообщалось, что министерство обороны Нидерландов планирует закупить 297 пусковых установок и более 2400 ракет Spike LR2 на замену системам предыдущего поколения, приобретенным в начале 2000-х годов. Стоимость сделки тогда оценивалась в 250 млн евро.