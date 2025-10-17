x
17 октября 2025
Объявлено об американо-израильском проекте создания самолета для борьбы с террористами

время публикации: 17 октября 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 08:52
Самолет Sky Warden
Samuel King Jr./afmc.af.mil/Wikipedia

Американская компания L3Harris Technologies и израильская корпорация Israel Aerospace Industries (IAI) объявили о партнерстве по программе создания легкого штурмовика для нужд ЦАХАЛа.

Базой станет самолет Sky Warden. Для ВВС Израиля планируется специальная конфигурация Blue Sky Warden, с бортовым компьютером и другим оборудованием от IAI, включая сенсоры и вооружение.

По данным СМИ, меморандум о взаимопонимании подписан 15-16 октября 2025 года в Вашингтоне.

Израильская версия должна соответствовать запросам ВВС: длительное патрулирование, разведка и удары по наземным целям с низкой стоимостью часа полета.

Sky Warden – двухместный турбовинтовой самолет легкого класса. Предназначен для выполнения задач разведки, непосредственной авиационной поддержки и нанесения точечных ударов в условиях спецопераций. В частности, такую авиатехнику планируется применять для борьбы с террористами..

