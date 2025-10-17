В Греции разрешен 13-часовой рабочий день

Парламент Греции на этой неделе утвердил новый закон о труде и отдыхе, разрешающий в определенных случаях 13-часовой рабочий день.

Утверждение закона сопровождалось забастовками общественного транспорта и государственных служб.

В соответствии с новым законом, удлинение рабочего дня до 13 часов является опциональным, касается только частного сектора и может применяться не более 37 дней в году.

Закон позволяет работникам трудиться сверхурочно с оплатой в 140% почасовой зарплаты, и защищает их от увольнения в случае отказа от сверхурочной работы.

При этом общий лимит сверхурочной работы ограничен 150 часами в год, а стандартная рабочая неделя по-прежнему составляет 40 рабочих часов.

Законодательство призвано позволить работникам трудиться больше часов у одного работодателя вместо того, чтобы совмещать несколько частичных работ, при этом сверхурочная работа остается добровольной.

Греция восстанавливается после долгового кризиса, длившегося десятилетие и завершившегося в 2018 году, однако зарплаты и уровень жизни остаются относительно низкими по сравнению с Евросоюзом. По состоянию на январь 2025 года минимальная заработная плата составляла 968 евро в месяц, а уровень безработицы достиг 8,1% по сравнению со средним показателем по ЕС в 5,9%. В 2024 году Греция ввела шестидневную рабочую неделю для некоторых отраслей с целью стимулирования экономики, а фактическая рабочая неделя – самая длинная в Евросоюзе (39,8 часов в неделю).