Оппозиция начала продвижение закона, разрешающего работу Uber в Израиле

В воскресенье, 19 сентября, законодательная комиссия правительства рассмотрит законопроект депутата от партии "Кахоль Лаван" Эйтана Гинзбурга, предусматривающий открытие Израиля для таких транспортных приложений, как Uber.

Законопроект Гинзбурга устанавливает несколько условий для работы службы:

- Деятельность будет осуществляться в рамках совместной транспортной сети с утверждённой технологической базой, одобренной министерством транспорта;

- Водитель должен быть резидентом Израиля, старше 21 года и иметь водительские права не менее двух лет, и он должен пройти соответствующее обучение;

- Поездка будет осуществляться только на транспортном средстве категории 1M (4 колеса и до 8 мест) со всеми необходимыми страховками и лицензиями;

- Оплата будет рассчитываться по заранее установленным тарифам;

- пассажир сможет подать жалобу на водителя, а также оценить в приложении водителя и уровень обслуживания, и эта информация будет прозрачной для публики.

Напомним, что в последние месяцы министр транспорта Мири Регев неоднократно заявляла о своем намерении добиться разрешения на работу Uber в Израиле, чем вызвала гнев таксистов, имеющих сильное лобби в центре партии "Ликуд".