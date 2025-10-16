x
16 октября 2025
|
последняя новость: 21:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2025
|
16 октября 2025
|
последняя новость: 21:36
16 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Оппозиция начала продвижение закона, разрешающего работу Uber в Израиле

Транспорт
Оппозиция
Мин.транспорта
время публикации: 16 октября 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 20:17
Оппозиция начала продвижение закона, разрешающего работу Uber в Израиле
AP Photo/Nam Y. Huh

В воскресенье, 19 сентября, законодательная комиссия правительства рассмотрит законопроект депутата от партии "Кахоль Лаван" Эйтана Гинзбурга, предусматривающий открытие Израиля для таких транспортных приложений, как Uber.

Законопроект Гинзбурга устанавливает несколько условий для работы службы:

- Деятельность будет осуществляться в рамках совместной транспортной сети с утверждённой технологической базой, одобренной министерством транспорта;

- Водитель должен быть резидентом Израиля, старше 21 года и иметь водительские права не менее двух лет, и он должен пройти соответствующее обучение;

- Поездка будет осуществляться только на транспортном средстве категории 1M (4 колеса и до 8 мест) со всеми необходимыми страховками и лицензиями;

- Оплата будет рассчитываться по заранее установленным тарифам;

- пассажир сможет подать жалобу на водителя, а также оценить в приложении водителя и уровень обслуживания, и эта информация будет прозрачной для публики.

Напомним, что в последние месяцы министр транспорта Мири Регев неоднократно заявляла о своем намерении добиться разрешения на работу Uber в Израиле, чем вызвала гнев таксистов, имеющих сильное лобби в центре партии "Ликуд".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 сентября 2025

Uber не намерен возвращаться в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 сентября 2025

Профсоюз водителей такси объявил забастовку в аэропорту "Бен-Гурион"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 сентября 2025

Регев обещает пустить Uber в Израиль, таксисты угрожают оставить ее вне "Ликуда"