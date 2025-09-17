Glilot Capital привлекла $500 млн на фонды для инвестиций в ИИ и кибербезопасность в Израиле

Один из крупнейших израильских венчурных фондов Glilot Capital сообщил о закрытии раунда на $500 млн – средства привлечены в два новых фондов для инвестирования в быстрорастущие израильские стартапы в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Деньги в основном пришли от международных инвесторов, включая пенсионные фонды и фининституты из США и Европы. В фонде Glilot Capital отметили, что поток зарубежного капитала сохраняется несмотря на политические споры вокруг Израиля, сообщает Reuters.

Сооснователь и управляющий партнер Glilot Capital Коби Самбурски пояснил, что каждый из новых фондов нацелен инвестировать примерно в 12 стартапов в ближайшие годы: половина денег пойдет на новые сделки, половина – на последующие раунды. По его словам, акцент – на защите самих ИИ-систем и от атак, порождаемых ИИ. Этот сегмент, как ожидается, "станет крупнее облачной безопасности".