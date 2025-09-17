Украина и США вложат $150 млн в совместный фонд в рамках "минеральной сделки"
время публикации: 17 сентября 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 16:26
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев и Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) вкладывают по $75 млн в новый совместный инвестиционный фонд, передает агентство Reuters.
В DFC заявляют, что эти средства поддержат восстановление Украины и долгосрочное оживление ее экономики, а также укрепят цепочки поставок природных ресурсов в США.
Соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда для восстановления Украины было подписано в апреле 2025 года. В конце мая фонд начал работу, а 3 сентября прошло первое заседание его совета.
Увержденная модель предполагает, что часть доходов от новых лицензий на добычу направляется в фонд для реинвестирования в отрасль.