Экономика

Украина и США вложат $150 млн в совместный фонд в рамках "минеральной сделки"

США
Украина
время публикации: 17 сентября 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 16:26
Украина и США вложат $150 млн в совместный фонд в рамках "минеральной сделки"
AP Photo/Markus Schreiber

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев и Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) вкладывают по $75 млн в новый совместный инвестиционный фонд, передает агентство Reuters.

В DFC заявляют, что эти средства поддержат восстановление Украины и долгосрочное оживление ее экономики, а также укрепят цепочки поставок природных ресурсов в США.

Соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда для восстановления Украины было подписано в апреле 2025 года. В конце мая фонд начал работу, а 3 сентября прошло первое заседание его совета.

Увержденная модель предполагает, что часть доходов от новых лицензий на добычу направляется в фонд для реинвестирования в отрасль.

