Чемпионат мира по футболу. Больше всего игроков представляют "Манчестер Сити"

Стали известны составы всех участников чемпионата мира по футболу 2026 года. 205 футболистов представляют английские клубы.

В пятерку входят чемпионаты Германии (108 игроков), Франции (86), Италии (71), Саудовской Аравии (49).

Чемпионат Израиля представляют четверо.

Больше всех игроков "Манчестер Сити" - 19.

В пятерку входит "Бавария (18), ПСЖ, "Арсенал" по 16, "Барселона" 15.

Мадридский "Реал" представлен 10 игроками. Пи этом впервые в истории в составе сборной Испании нет ни одного представителя "королевского клуба".