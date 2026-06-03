Чемпионат мира по футболу. Больше всего игроков представляют "Манчестер Сити"
время публикации: 03 июня 2026 г., 13:38 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 13:46
Стали известны составы всех участников чемпионата мира по футболу 2026 года. 205 футболистов представляют английские клубы.
В пятерку входят чемпионаты Германии (108 игроков), Франции (86), Италии (71), Саудовской Аравии (49).
Чемпионат Израиля представляют четверо.
Больше всех игроков "Манчестер Сити" - 19.
В пятерку входит "Бавария (18), ПСЖ, "Арсенал" по 16, "Барселона" 15.
Мадридский "Реал" представлен 10 игроками. Пи этом впервые в истории в составе сборной Испании нет ни одного представителя "королевского клуба".
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