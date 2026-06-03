x
03 июня 2026
|
последняя новость: 14:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июня 2026
|
03 июня 2026
|
последняя новость: 14:38
03 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

OECD снизил прогноз по экономике Израиля

Экономические прогнозы
время публикации: 03 июня 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 13:08
OECD снизил прогноз по экономике Израиля
AP Photo/Patrick Semansky, Pool

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала новый прогноз по экономике Израиля, существенно ухудшив его по сравнению с предыдущим.

Новый прогноз экономического роста на 2026 год снижен с 4,9% до 3,3% из-за военного противостояния с Ираном и "Хизбаллой". В организации предупреждают, что новая военная эскалация способна нанести еще больший ущерб.

Прогноз OECD соответствует предыдущему прогнозу главного экономиста министерства финансов, однако на этой неделе минфин обновил прогноз, повысив его до 4%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 июня 2026

Минфин улучшил прогноз по экономике Израиля