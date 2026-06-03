OECD снизил прогноз по экономике Израиля

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала новый прогноз по экономике Израиля, существенно ухудшив его по сравнению с предыдущим.

Новый прогноз экономического роста на 2026 год снижен с 4,9% до 3,3% из-за военного противостояния с Ираном и "Хизбаллой". В организации предупреждают, что новая военная эскалация способна нанести еще больший ущерб.

Прогноз OECD соответствует предыдущему прогнозу главного экономиста министерства финансов, однако на этой неделе минфин обновил прогноз, повысив его до 4%.