Обыски в израильской оборонной компании из-за подозрений на использование инсайдерской информации

Следователи Управления по надзору за рынком ценных бумаг провели обыск в офисах оборонной компании "Арит Таасийот" и ее дочерней компании "Решеф Технологийот" в связи с подозрениями на использование инсайдерской информации.

По сообщению компании, были допрошены несколько должностных лиц, однако в отношении самой компании на данный момент подозрений нет.

"Арит Таасийот" и "Решеф Технологийот" специализируются в сфере радиоэлектронной борьбы. За последний год акции "Арит" на Тель-Авивской бирже подорожали более чем в четыре раза, в том числе на 26% с начала 2026 года.