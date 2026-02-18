Израильский стартап разработал ИИ-систему, которая защищает код во время разработки и выполнения

Компания Koi создала ИИ-систему, которая выявляет скрытый вредоносный код в рабочих инструментах программистов. Palo Alto Networks приобретает стартап за $400 миллионов.

Современный софт давно перестал быть "вещью в себе". Когда-то программа покупалась один раз на диске и работала годами. Сегодня создание любого приложения напоминает сборку из конструктора с тысячами готовых деталей, которые скачиваются из интернета. Программисты ежедневно устанавливают десятки вспомогательных расширений и библиотек. Именно здесь открылась "черная дыра" в безопасности, которую хакеры используют все чаще.

Все привыкли доверять официальным магазинам приложений. Но злоумышленники научились обходить их проверки. Они могут загрузить в магазин абсолютно чистое расширение, дождаться, пока его установят тысячи людей, а затем выпустить вредоносное обновление, которое само установится на компьютер. Обычные антивирусы все хуже справляются с такой тактикой, потому что хакеры искусно маскируют вредоносные команды под обычную математику или технический мусор, который компьютер понимает, а человек – нет.

Стартап Koi предложил принципиально новый подход. Вместо того чтобы искать в коде знакомые "отпечатки" вирусов, платформа использует искусственный интеллект, который оценивает намерения программы. ИИ-агенты Koi буквально "прочитывают" логику плагинов и приложений и задают, например, вопрос: зачем простому калькулятору доступ к паролям и личным файлам? Если поведение программы не соответствует ее заявленной функции, система мгновенно поднимает тревогу. Более того, технология Koi – это первая глубоко проработанная система киберзащиты, которая понимает, что угрозу может представлять не только далекий хакер, но и ИИ-агент, работающий на компьютере пользователя. Koi контролирует поведение агентов, таких как Copilot, и защищает пользователя от утечек.

Это позволяет компаниям не запрещать своим сотрудникам пользоваться удобными инструментами, а проверять код, полученный извне, в режиме реального времени.

Для гиганта кибербезопасности Palo Alto Networks эта покупка стала стратегическим шагом. В мире, где один зараженный плагин на компьютере разработчика может привести к утечке данных миллионов клиентов, защита "цепочки поставок" кода становится вопросом выживания. Купив Koi за $400 миллионов, Palo Alto получила технологию, которая защищает ее клиентов от миллиардных потерь.