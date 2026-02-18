Моше Кахлон договорился с прокуратурой о внесудебной сделке без "позора"

Бывший министр финансов Моше Кахлон, подозреваемый в обмане доверия и нарушении Закона о ценных бумагах, близок к заключению внесудебной сделки о признании вины без "позорного пятна", сообщает "Глобс".

Если переговоры с прокуратурой завершатся успешно, это откроет ему путь для возвращения в политику уже к ближайшим выборам в Кнессет, которые состоятся в этом году.

В сентябре 2024 года экономическое управление прокуратуры объявило о намерении выдвинуть против Кахлона обвинительное заключение при условии проведения предварительного слушания, которое состоялось в январе 2026 года.

Unet Credit – публичная компания, занимавшаяся клирингом чеков и кредитованием малого бизнеса, обанкротилась в 2022 году после выявления серьёзных нарушений, оставив после себя долги, оцениваемые примерно в 120 миллионов шекелей. Кахлон, занимавший пост председателя совета директоров Unet Credit, с июня 2021 года и до отставки примерно через год после разразившегося скандала, подозревается в нарушениях отчетности согласно Закону о ценных бумагах, а также в обмане и подрыве доверия в корпорации.

Согласно подозрению, Кахлон на протяжении нескольких месяцев знал об исчезновении миллионов шекелей из центрального филиала Unet Credit в Нацерете, но распорядился о сокрытии этой информации от совета директоров.

Кахлон также подозревается в том, что стал причиной включения в финансовые отчеты компании информации, вводящей в заблуждение.

В мае 2022 года совет директоров все-таки был проинформирован. Вслед за этим был назначен внешний ревизор, обнародовавший результаты ревизии. Биржа приостановила торги акциями Unet Credit и исключила ее из индексов, кредитный рейтинг компании снизился, а аудиторы отозвали подтверждения финансовых отчетов за 2020-2022 годы.