Минздрав: на рейсе "Эль-Аль" из США был больной корью

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о выявлении больного корью, который находился на борту рейса "Эль-Аль" LY026 из Ньюарка (США) в Тель-Авив. По данным эпидемиологического расследования, самолет вылетел из Ньюарка 15 февраля в 21:15 (местное время) и приземлился в аэропорту "Бен-Гурион" 16 февраля в 14:30.

Пассажирам, находившимся на этом рейсе, рекомендовано проверить статус вакцинации и убедиться, что прививки сделаны в соответствии с рекомендациями минздрава. В министерстве отдельно отмечают, что беременным, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитными состояниями, а также родителям детей младше одного года, которые были на этом рейсе, следует обратиться в районную службу здравоохранения по месту жительства, чтобы рассмотреть возможность пассивной иммунизации против кори.

Минздрав призвал людей, которые плохо себя чувствуют или имеют симптомы, характерные для кори, не посещать массовые мероприятия и избегать контактов с окружающими. При необходимости обращения в поликлинику или приемное отделение больницы рекомендуется заранее согласовать визит и предупредить медперсонал.

Корь – крайне заразное вирусное заболевание, проявляющееся, среди прочего, высокой температурой, недомоганием, насморком и сыпью, и способное приводить к тяжелым, иногда опасным для жизни осложнениям.

Проверить статус вакцинации и записаться на прививку можно через больничные кассы, либо в колл-центр "Коль а-Бриют" по телефону *5400 (вс-чт 08:00-20:00, пт 08:00-13:00).