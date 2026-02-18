x
Израильские ученые предложили бороться с раком с помощью горячих наночастиц

Онкология
Израильские ученые
время публикации: 18 февраля 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 09:38
Израильская компания New Phase совместно клиникой Майо начала испытания системы магнитной гипертермии. Эта технология позволяет прицельно уничтожать злокачественные клетки с помощью тепла.

Ученые давно знают, что высокая температура уничтожает раковые клетки, но традиционные методы нагрева имели серьезные ограничения. Новая установка, разработанная компанией New Phase использует принцип электромагнитной индукции. Перед процедурой пациенту внутривенно вводят наночастицы оксида железа, которые концентрируются внутри опухоли. Когда тело помещают в аппарат, магнитные волны заставляют частицы нагреваться, разрушая структуру новообразования изнутри. Специальное покрытие наночастиц ограничивает температуру нагрева 50 градусами Цельсия, что предотвращает перегрев здоровых тканей, а безопасность пациента дополнительно обеспечивается охлаждающими одеялами.

Исследование ориентировано на пациентов с запущенными стадиями рака и метастазами, которые оказались устойчивы к стандартной химиотерапии и облучению. Особенность метода заключается в возможности воздействовать на несколько очагов одновременно, включая глубоко расположенные опухоли во всем теле, кроме головного мозга. Врачи надеются, что этот подход станет полноценным методом онкологии наряду с хирургией, облучением и химиотерапией. Комбинация гипертермии с облучением может снизить дозы радиации при сохранении высокой эффективности лечения.

Интерес к тепловому воздействию на рак существовал десятилетиями, но старые методы, такие как использование мешков с горячей водой, были ненадежными и болезненными. Современная индукционная технология переводит этот подход на принципиально новый уровень точности.

